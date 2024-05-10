Земляная насыпь призвана защитить от подступающей воды. Люди работают на земле, а с воздуха ситуацию мониторят беспилотники.

Земляная насыпь призвана защитить от подступающей воды. Люди работают на земле, а с воздуха ситуацию мониторят беспилотники.

В региональном МЧС рассказали, как ведутся работы по укреплению земляной насыпи в Усть-Ишиме. Сотрудникам активно помогают добровольцы, благодаря слаженной работе наполнено и уложено более 41 тыс. мешков с грунтом.

– В настоящее время, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды у села Усть-Ишим составляет 844 сантиметра. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово составляет 1631 сантиметр. Осуществляются работы по мониторингу паводковой обстановки и окарауливанию дамб, – сообщает ГУ МЧС по Омской области.

Не оставляют без внимания и те населенные пункты, которые вода сумела отрезать от земли, – туда доставляют продовольствие.

Всего от МЧС в Усть-Ишимском районе работают 53 сотрудника, 19 единиц техники и 5 плавсредств. С воздуха паводковую ситуацию постоянно мониторят два беспилотных летательных аппарата.