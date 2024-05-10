Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Ее создал художник-кубинец, учащийся в омском педуниверситете.

На улице Карла Либкнехта в центре Омска появилась новая фотозона, сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель». На ней изображена пара, судя по колориту – итальянская. Мужчина везет на мотороллере женщину – образ пассажирки знойного итальянца могут примерить на себя все желающие.

Новая фотозона находится в пространстве «Люба, давай!».

Создал эту картину кубинский художник Эрнесто Эрнандес. В Омск он приехал с Кубы и уже не первый год обучается в Омском государственном педагогическом университете.

·Общество

Ее создал художник-кубинец, учащийся в омском педуниверситете.

На улице Карла Либкнехта в центре Омска появилась новая фотозона, сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель». На ней изображена пара, судя по колориту – итальянская. Мужчина везет на мотороллере женщину – образ пассажирки знойного итальянца могут примерить на себя все желающие.

Новая фотозона находится в пространстве «Люба, давай!».

Создал эту картину кубинский художник Эрнесто Эрнандес. В Омск он приехал с Кубы и уже не первый год обучается в Омском государственном педагогическом университете.