Ограничения также коснутся других улиц, но только на один день.

Ограничения также коснутся других улиц, но только на один день.

В День Победы, 9 мая, в Омске ограничат движение электросамокатов. С 7:00 до 22:00 нельзя будет кататься по территории «Омской крепости», Воскресенского сквера, Выставочного сквера, по улицам Ивана Алексеева, Спартаковской и Партизанской.

С 7:00 до 13:00 ограничения будут действовать на Интернациональной от остановки «Главпочтамт» до Красного Пути, в границах Соборной площади, сквера им. Морозова, площади Победы, сквера «Первомайский», а также на Ленина.

Также с 7:00 до 22:00 электросамокаты будут под запретом в парке им. 30-летия Победы.