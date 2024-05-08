Посадки цветов активно начали с сегодняшнего дня. Всего должны высадить около 1 млн цветов.

Посадки цветов активно начали с сегодняшнего дня. Всего должны высадить около 1 млн цветов.

В Омске начали высаживать цветы. Перед 9 Мая первые растения уже появились вблизи памятников и мемориалов. Сегодня, 8 мая, наиболее массовые посадки идут на бульваре Победы. Как рассказали в пресс-службе мэрии, здесь появится 15 тыс. бархатцев и сальвий.

– Погодные условия внесли коррективы в плановые работы. Из-за заморозков и дождей посадки начались позже на два дня, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отметил заместитель директора по зеленому хозяйству Управления дорожного хозяйства и благоустройства Михаил Киреев, озеленители намерены выполнить план посадок цветов к празднику. На клумбах должно появиться порядка 47 тыс. цветов.

Садить растения продолжат после майских праздников. Всего должны высадить около 800 тысяч различных цветов и еще около 200 тысяч в рамках выставки «Флора». Их общее количество должно приблизиться к миллиону.