Власти придумали новый способ обезопасить жителей от мошенников.
В Госдуме собираются принять закон «О внесении изменений в закон «О банках и банковской деятельности». Чтобы защитить свои сбережения, россияне смогут запретить себе финансовые операции без одобрения родственников или доверенных лиц.
Как сообщают «Известия», распространяться закон будет на 13 банков. На подтверждение транзакции дадут 12 часов, в случае отсутствия реакции, перевод или кредит отменят.
– После 13–15 мая, когда завершится формирование правительства, Госдума может принять законопроект в первом чтении. Затем потребуется примерно месяц, чтобы внести в него поправки, в том числе предложенные в отзыве правительства, которое концептуально поддержало инициативу, – пояснила один из авторов законопроекта депутат Наталья Костенко.
Ко второму чтению планируют прописать механизм отзыва доверенности, чтобы исключить риски злоупотребления для поручителя.