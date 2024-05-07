Омск-Информ
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·Общество

Омичи в соцсетях задаются вопросом, что за самолет летает над городом на небольшой высоте. Аэропорт дал разъяснения.

В социальной сети «ВКонтакте» появилось немало постов омичей с сообщениями о летающем над городом самолетом. Лайнер следует на относительно небольшой высоте, часами совершая круги над городом. Как выяснилось, с помощью этого самолета проверяется оборудование в Омском аэропорту.

– Сегодня начал работать самолет-облетчик ФГУП «Госкорпорации по ОрВД», задача которого – плановая проверка средств радиотехнического и светотехнического обеспечения полетов в Омском аэропорту. Предварительный период проведения облетов – 7 и 8 мая, во время которых самолет будет осуществлять серию взлетов и посадок, – говорится в заявлении аэропорта.

Жителей города просят не волноваться и спокойно реагировать на проводимые работы.

1300
·Общество

Омичи в соцсетях задаются вопросом, что за самолет летает над городом на небольшой высоте. Аэропорт дал разъяснения.

В социальной сети «ВКонтакте» появилось немало постов омичей с сообщениями о летающем над городом самолетом. Лайнер следует на относительно небольшой высоте, часами совершая круги над городом. Как выяснилось, с помощью этого самолета проверяется оборудование в Омском аэропорту.

– Сегодня начал работать самолет-облетчик ФГУП «Госкорпорации по ОрВД», задача которого – плановая проверка средств радиотехнического и светотехнического обеспечения полетов в Омском аэропорту. Предварительный период проведения облетов – 7 и 8 мая, во время которых самолет будет осуществлять серию взлетов и посадок, – говорится в заявлении аэропорта.

Жителей города просят не волноваться и спокойно реагировать на проводимые работы.

1300