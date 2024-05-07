Всего в зоне подтопления находится 189 домов, в которых проживает 393 человека.

Всего в зоне подтопления находится 189 домов, в которых проживает 393 человека.

В Усть-Ишимском районе подтопленными оказались 16 домов. Вода в зданиях поднялась на 10 см над уровнем пола. В затопленных домах проживает 26 человек, рассказали в региональном МЧС. 19 человек предпочли остановиться у родственников, еще четыре отправились в пункты временного размещения.

По информации МЧС, в районе подтопленными остаются 90 приусадебных участков. В областной прокуратуре отмечают, что дома вынужденно покинули 92 человека. Некоторые из них отправились к родственникам, некоторые – в ПВР. С местными жителями, чьи дома оказались затоплены, провел встречу прокурор района Михаил Кузюков.

– На территории Усть-Ишимского района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в связи с паводком. В зону подтопления попадают 12 населенных пунктов, 189 домов, в которых проживает 393 человека, – рассказали в областной прокуратуре.

Специалисты прогнозируют дальнейший подъем воды на реке Ишим. Ситуация остается под контролем властей и спасателей.