Сборная команда девушек ОмГУ имени Ф. М. Достоевского заняла первое место в областном чемпионате. На этом команда останавливаться не планирует.

Сборная команда девушек ОмГУ имени Ф. М. Достоевского заняла первое место в областном чемпионате. На этом команда останавливаться не планирует.

В Омской области завершился чемпионат по волейболу «Лига Ларионова», в котором сборная команда девушек ОмГУ имени Ф. М. Достоевского заняла первое место.

Как рассказали в пресс-службе вуза, это престижный ежегодный чемпионат. В нем участвуют сильные команды соперников, представляющие вузы и предприятия. Соревнования проходили с осени прошлого года. В финальной игре спортсменки ОмГУ встретились с командой Омь-2. В упорной борьбе они одержали победу со счетом 3:1.

– Нашей главной задачей было дойти до финала, и на этот раз мы со всем справились, – рассказала тренер университетской сборной, старший преподаватель кафедры адаптивной физической культуры Ксения Шарамчевская.

6 мая в Омске началась спартакиада вузов. Волейболистки снова вышли на старты. Первая игра уже прошла в аграрном университете.

За два последних года в любительском волейболе ОмГУ произошли серьезные перемены. Руководство стало уделять больше внимания этому виду спорта. В Кубке ректора по волейболу участвуют и студенты, и преподаватели во главе с ректором, проводятся различные турниры и соревнования. В этих условиях заметно вырос и потенциал сборной команды девушек. В прошлом году спортсменки заняли первое место в Кубке Омска среди женских студенческих команд, 3-е место в спартакиаде вузов Омской области и стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований среди женских студенческих команд по волейболу в Сибирском федеральном округе. В команде играют представители разных курсов и факультетов университета. Капитан команды – студентка факультета экономики, психологии, менеджмента Дарья Кочетова.

– Мы словно одна большая волейбольная семья поддерживаем друг друга, делим радости и печали. Мы вместе учимся не опускать руки, если проиграли, и двигаться дальше, стремиться к большему и быть нацеленными на успех. Этот сезон оказался для нас поистине плодотворным. Мы рады и счастливы, что смогли достичь того, чего действительно достойны. Впереди не менее ответственные соревнования, на которых ОмГУ сделает все возможное, чтобы подтвердить статус чемпионов города, – отметила Шарамческая.

По словам тренера, работа по обновлению и пополнению команды ведется постоянно. Потенциальных игроков присматривают среди школьников, будущих абитуриентов, которые приходят заниматься в волейбольную секцию ОмГУ. После поступления в вуз новоиспеченные студенты становятся членами сборной.