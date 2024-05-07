Молодой человек доверился другу и отдал свою карту, чтобы он снял с нее деньги. Тот сделал это, но средства присвоил себе.

Молодой человек доверился другу и отдал свою карту, чтобы он снял с нее деньги. Тот сделал это, но средства присвоил себе.

Знаменский районный суд рассмотрит уголовное дело 25-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в краже денег с банковского счета, сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, парень предложил знакомому, являющемуся инвалидом 2-й группы, свою помощь в снятии денег с его банковской карты. Он доверился другу и отдал свою карту. Парень снял с нее 68 тыс. рублей и забрал их себе.

Прокуратура отправила гражданский иск о взыскании с молодого человека всей украденной суммы. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.