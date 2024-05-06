Скоро на объекте приступят к кирпичной кладке стен. До конца месяца планируют возвести первый этаж.

Скоро на объекте приступят к кирпичной кладке стен. До конца месяца планируют возвести первый этаж.

На строительной площадке гимназии № 88, которую снесли в конце марта, начался монтаж подъемного крана. С его помощью уже в ближайшее время подрядчик приступит к кирпичной кладке стен здания. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест. До конца мая подрядчик должен возвести первый этаж.

– Напомню, что для работ на объекте специально был поднят старый проект школы. В итоге мы получим здание, внешне похожее на прежнее, но построенное с соблюдением всех строительных норм и совершенно безопасное для детей и педагогов, – отметил Шелест.

Отметим, что школу закрыли на капитальный ремонт еще четыре года назад. Вскоре при демонтажных работах там обнаружились дефекты.