Происшествие произошло в декабре прошлого года. Решение о наказании для сельчанина примут в суде.

Происшествие произошло в декабре прошлого года. Решение о наказании для сельчанина примут в суде.

В Омской области будут судить 33-летнего жителя Марьяновского района. Он обвиняется по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель».

Инцидент произошел в начале декабря прошлого года. Мужчина во дворе своего дома в деревне Александровке натравил собаку породы дратхаар на косулю, которая случайно забежала к нему в огород. После этого он добил раненое животное топором, тушу разделал и употребил в пищу. Все свои действия мужчина снимал на видео.

– В ходе расследования уголовного дела мужчина вину не признавал, утверждая, что ничего не смог сделать, увидев, что собака напала на косулю, при этом видеозапись он удалил. В ходе проведенной сотрудниками полиции экспертизы удалось установить всю хронологию событий и выяснить, что хозяин самостоятельно вынес собаку из дома и поместил в огороженную забором территорию, где находилось дикое животное, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее живодер уже привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности за кражу, а также управление автомобилем в состоянии опьянения. Уголовное дело рассмотрит Марьяновский районный суд. Мужчине грозит наказание до 5 лет лишения свободы.