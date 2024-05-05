Омск-Информ
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·Общество

Авиасообщение между городами возобновили вчера.
Вчера из Омска впервые в этом сезоне вылетел самолет в Горно-Алтайск. Авиаперевозчиком на маршруте является компания «ЮВТ АЭРО».
– Вылеты из Омска будут осуществляться по вторникам и субботам в 12:30. Время в пути составит 1 час 40 минут. Тип ВС – CRJ-200, – рассказали в Омском аэропорту.
Рейс в Горно-Алтайск субсидируется, поэтому билет в одну сторону обойдется в 5,2 тыс. рублей. В настоящее время омичи могут купить билеты на май, скоро в продаже появятся билеты и на летние месяцы.
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·Общество

Авиасообщение между городами возобновили вчера.
Вчера из Омска впервые в этом сезоне вылетел самолет в Горно-Алтайск. Авиаперевозчиком на маршруте является компания «ЮВТ АЭРО».
– Вылеты из Омска будут осуществляться по вторникам и субботам в 12:30. Время в пути составит 1 час 40 минут. Тип ВС – CRJ-200, – рассказали в Омском аэропорту.
Рейс в Горно-Алтайск субсидируется, поэтому билет в одну сторону обойдется в 5,2 тыс. рублей. В настоящее время омичи могут купить билеты на май, скоро в продаже появятся билеты и на летние месяцы.
1306