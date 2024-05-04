Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

В яму угодил автомобиль. Чиновники устанавливают, кому принадлежат сети под дорогой.
В Центральном округе на улице Съездовской около дома № 41 провалился асфальт. Это произошло неделю назад, но кадры с места происшествия появились в соцсетях сегодня. В дыру провалился автомобиль.
– Специалисты администрации проводят мероприятия по установке собственника сетей. Как только собственник будет установлен, информация по данному участку будет передана в работу для устранения нарушений, благодарим за обращение, – сообщили в мэрии.
Отметим, что этой весной дыры в асфальте также образовались на Заозерной, Фабричной и других улицах. Похожая проблема и на набережной Оми.
– Фабричная, 42, провал все больше становится, вся улица проваливается. Идет центральная канализация. Вонь стоит, и дела никому нет уже месяц, – отметил омич Владимир Баранов.
·Авто

В яму угодил автомобиль. Чиновники устанавливают, кому принадлежат сети под дорогой.
В Центральном округе на улице Съездовской около дома № 41 провалился асфальт. Это произошло неделю назад, но кадры с места происшествия появились в соцсетях сегодня. В дыру провалился автомобиль.
– Специалисты администрации проводят мероприятия по установке собственника сетей. Как только собственник будет установлен, информация по данному участку будет передана в работу для устранения нарушений, благодарим за обращение, – сообщили в мэрии.
Отметим, что этой весной дыры в асфальте также образовались на Заозерной, Фабричной и других улицах. Похожая проблема и на набережной Оми.
– Фабричная, 42, провал все больше становится, вся улица проваливается. Идет центральная канализация. Вонь стоит, и дела никому нет уже месяц, – отметил омич Владимир Баранов.