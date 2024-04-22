По словам чиновников, на починку этого участка может уйти три недели.

По словам чиновников, на починку этого участка может уйти три недели.

В асфальте на улице Заозерной в Омске образовалась дыра. Как сообщают горожане, она располагается в районе остановки «Проспект Королева». Провал грунта произошел и на газоне рядом с дорогой.

В мэрии сообщили, что передали информацию ресурсной организации. Опасный участок дороги пообещали огородить и отремонтировать до 15 мая.

Когда засыпят провал грунта около дороги, не сообщается. Однако его уже огородили сигнальной лентой.