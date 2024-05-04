Одежда, обувь, аксессуары и парфюм принимаются в новом или идеальном состоянии и продаются в разы дешевле. Часть вещей реализуется через соцсети в другие города.

Одежда, обувь, аксессуары и парфюм принимаются в новом или идеальном состоянии и продаются в разы дешевле. Часть вещей реализуется через соцсети в другие города.

Почти в самом центре Омска, в старинном здании, признанном памятником архитектуры, работает необычный комиссионный магазин. Принимают тут на комиссию и продают вещи только известных мировых брендов. Никакого ширпотреба, как утверждается, но это неточно. В Омске магазин такого типа – единственный. Вторая «элитная» комиссионка сети работает в Москве. Кроме того, вещи из Омска отправляются по всей стране, причем заказы оформляются через аккаунты в соцсетях. Комиссионка состоит из двух отдельных помещений – для женщин и мужчин. В каждом можно найти одежду, обувь, парфюм. А также аксессуары: сумочки, браслеты, корсеты, часы, ремни, очки, кепки и прочее. Смотрим на цены и удивляемся.

Понты дороже денег

Уровень цен разный. Например, знаменитые джинсы Levis 501, новые, с биркой, недавно «ушли» на 9500 руб. Такие же, но без бумажной бирки, предлагаются за 9000 руб. Новые мужские кеды Camerlengo были проданы за 19 тысяч при их цене бренда в 49 тысяч. Новая мужская футболка Karl Lagerfeld – 6500 руб. Брюки мужские летние Dolce&Gabbana в отличном состоянии можно купить всего за 8500 рублей. Всего, поскольку указано, что штаны были куплены за 80 тыс. рублей. Попадались вещи, купленные и за 150–200 тысяч, выставленные на продажу в разы дешевле. Речь о верхней одежде известных фирм.

Кроссовки Puma и Reebok оцениваются в 5–7 тыс. рублей. Baldinini, купленные за 30 тысяч, предлагают за 16, кеды Boss – 14 500, Karl Lagerfeld –15 500.

Сумочки и рюкзачки Michael Kors продаются от 13 до 25 тысяч. Рюкзак Karl Lagerfeld при цене в бутиках 23 тыс. рублей, в омской комиссионке можно приобрести за 12 500. Ремень Armani Exchange, новый с биркой – 6500.

Портфель Piquadro продается за 32 тысячи, это почти вдвое дешевле цены в бутиках. Новый рюкзак этой фирмы предлагают за 32 900 рублей, указав, что его реальная цена – 80 тыс. рублей. Пожалуй, это самое выгодное предложение!

Парфюм часто продается в пленке. А иногда указывается, что «был сделан один пшик». Например, ароматы Chanel Chance Eau Tendre 150 мл – 21 500 руб. Chanel Chance Fraiche 50 мл – 14 тыс. рублей.

Среди предложений также есть оправы для очков и солнцезащитные. Например, оправа бренда Burberry, новая, по цене 16500 руб. Мужские солнцезащитные очки Hugo стоят 11900 руб.

Такие покупки для любителей качественных вещей, вероятно, оправданы. Но есть и предложения чисто для поклонников того или иного бренда. Ценники, мягко говоря, удивляют. Например, шоппер из текстиля, а по-русски авоська, но с надписями Karl Lagerfeld, продана за 15 500 руб. Кто не успел, еще может приобрести новый шоппер, тоже из ткани, другого известного производителя Hinnominate «всего» за 11 500 руб.

Кожаные шлепанцы Gucci – 30 000 рублей, а подошва с полоской кожи от Valentino дешевле – 25 тысяч (указано, что куплены за 52 тыс. рублей). Сланцы (резиновые тапочки для бассейна) Pink продаются по 3800 за пару. Сланцы ММ 6 – 11 500, при цене бренда 23 тысячи. Кепка (бейсболка) Armani – за 4800, Hugo – 6000. Но, как известно, понты дороже денег.

Прекрасно, но стремно. И пыльно

Отзывы о магазине резко поляризованы. Кто-то очень доволен, как, например, одна из посетительниц пишет:

– Девушки всегда приветливы, огромный выбор вещей. Товары оригинальные, всегда покупаю у них, также сдаю на реализацию. Спасибо.

Другой покупатель тоже в восторге:

– Супер место, где можно найти шикарные брендовые вещи за весьма выгодные деньги! Большое спасибо за свежие новинки и суперские цены!

Омичка Ольга Захарова пишет:

– Мой любимый магазин! Широкий ассортимент, новые брендовые вещи можно купить и приятной цене.

– Продала здесь очень много вещей, которые занимали лишнее место в шкафу, – делится еще одна клиентка комиссионки.

В то же время многие посетители отмечают, что одежда и обувь – в пыли. Кто-то ставит под сомнение подлинность брендов некоторых вещей.

Например, один из потенциальных покупателей хотел приобрести сумку Pinko с ласточками в подарок своей девушке за 19 500 руб. Но попытка проверить вещь при помощи NFC не увенчалась успехом. А покупательница ремня, по ее мнению, нарвалась на дешевую реплику известного бренда, поскольку вещь очень быстро пришла в негодность.

Кому-то не нравится отношение персонала к клиентам, в магазине могут долго не отвечать на звонки и сообщения.

– Продают дорогие обноски… стремно.

– При приеме очень занижают стоимость вещей, потом конскую накрутку ставят, – есть и такие претензии. Справедливости ради отметим, что хороших отзывов больше.

Откуда «дровишки»?

Магазины многих мировых брендов покинули Россию два года назад с началом известных событий. Откуда же берутся вещи этих самых ушедших брендов? Кто-то сдает на реализацию то, что было куплено ранее. Кстати, вполне легально, до сих пор распродаются новые товары, завезенные в страну до закрытия магазинов и границ. Многое приходит по параллельному импорту. Ряд крупных интернет-магазинов спокойно продает подлинные вещи покинувших страну брендов.

Кроме того, люди продолжают ездить за границу, в ту же Европу, окольными путями, и возвращаются оттуда с вещами, в том числе в подарок, которые могут не подойти или быстро надоесть. В общем, перестать быть актуальными в силу разных причин.

Вещи в «элитной» комиссионке оцениваются, принимаются на реализацию. Клиент за это ничего не платит. Магазин делает свою накрутку и пытается реализовать вещь. Если за полгода она никого не заинтересовала, ее уценивают или возвращают владельцу.

Так что, если в шкафу залежалось что-то дорогое, брендовое, но ненужное, вещи можно пристроить с выгодой. При минимуме издержек это точно безопаснее, чем через доски объявлений в интернете, где полно мошенников.

Ну, или прикупить что-то, чего просто так найти стало сложно.