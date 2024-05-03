Второго мая сменились руководители сразу двух отделов МВД, расположенных в муниципальных районах области.
Стало известно о громких кадровых перестановках в структуре УМВД по Омской области. Накануне, 2 мая, были назначены новые руководители отделов МВД Называевского и Большереченского районов области.
Новым главой большереченской полиции стал Алексей Черноножкин, сообщает портал «СуперОмск». Он пришел на смену Валерию Соломенникову, работавшему с январе в статусе исполняющего обязанности начальника.
В Называевском районе пока будет и.о. руководителя ОМВД. На этот пост назначен Виктор Лебедев. Его предшественник Дмитрий Сафронов возглавлял ОМВД по Называевскому району с ноября 2020 года.
Добавим, что в конце зимы исполняющим обязанности начальника УМВД по Омской области был назначен полковник полиции Вадим Болотов. Его предшественник генерал-майор полиции Вячеслав Крючков стал министром внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики.