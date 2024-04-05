Теперь Вячеслав Крючков, который в прошлом был главой омской полиции, будет возглавлять министерство внутренних дел в Кабардино-Балкарской Республике.

Теперь Вячеслав Крючков, который в прошлом был главой омской полиции, будет возглавлять министерство внутренних дел в Кабардино-Балкарской Республике.

Генерал-майор и экс-глава УМВД России по Омской области Вячеслав Крючков сегодня, 5 апреля, получил должность министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике. Указ о назначении подписал президент Владимир Путин.

Крючков возглавлял омское УМВД с марта 2020 года по февраль этого года. Вскоре стало известно, что генерал-майор возглавит одно из министерств в Кабардино-Балкарской Республике.

Отметим, что сейчас обязанности начальника УМВД России по Омской области исполняет Алексей Шелков. До этого он был заместителем Крючкова.