Представил нового начальника областной полиции заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов.
Сегодня в Омске прошло представление нового начальника УМВД России по Омской области. Как уже сообщало РИА «Омск-информ», им стал полковник полиции Вадим Болотов. Представлять его в Омск приехал заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции Андрей Храпов.
– Вам предстоит решать весь спектр задач, стоящих перед органами внутренних дел Российской Федерации. И в первую очередь – обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, а также дать возможность реализовать избирательное право личному составу Управления МВД России по Омской области. Считаю, что у вас для этого есть необходимый опыт. Желаю успеха вам и личному составу, – пожелал Болотову Андрей Храпов.
Сам же новый начальник областной полиции отметил, что будет прилагать все усилия, чтобы оправдать оказанное ему доверие.
Отметим, ранее Вадим Болотов занимал должность заместителя начальника МВД России по Республике Алтай.