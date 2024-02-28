Представление состоялось сегодня утром, но официально о новом руководителе объявят чуть позже.

Представление состоялось сегодня утром, но официально о новом руководителе объявят чуть позже.

Сегодня утром состоялось представление нового начальника УМВД России по Омской области. Как стало известно РИА «Омск-информ», ради этого из Москвы прилетел один из руководителей МВД.

Ранее сообщалось, что новым начальником УМВД России по Омской области пока с приставкой врио станет полковник полиции Вадим Болотов, который ранее занимал должность заместителя начальника МВД России по Республике Алтай.

Официально о новом руководителе не сообщалось, но, по некоторым данным, официальная информация о его представлении может появиться уже сегодня.