В регионе увеличили норму допустимой добычи кабана.

В регионе увеличили норму допустимой добычи кабана.

Региональное Минприроды установило норму допустимой добычи кабана на территории региона. Так, с 1 августа этого года по 28 февраля следующего года в регионе разрешено убить 281 кабана, из которых 167 животных возрастом до 1 года.

В прошлом году норма была меньше – 234 особи, из которых 140 кабанов до 1 года.

Большую часть кабанов можно будет застрелить в лесах Седельниковского и Горьковского районов – 59 и 50 особей соответственно. Меньше всего кабанов разрешили убить в Тевризском районе – 9.