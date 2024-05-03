Омск-Информ
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·Общество

В регионе увеличили норму допустимой добычи кабана.
Региональное Минприроды установило норму допустимой добычи кабана на территории региона. Так, с 1 августа этого года по 28 февраля следующего года в регионе разрешено убить 281 кабана, из которых 167 животных возрастом до 1 года. 
В прошлом году норма была меньше – 234 особи, из которых 140 кабанов до 1 года.
Большую часть кабанов можно будет застрелить в лесах Седельниковского и Горьковского районов – 59 и 50 особей соответственно. Меньше всего кабанов разрешили убить в Тевризском районе – 9.
Напомним, что в регионе также увеличили лимиты добычи косули сибирской, лося, оленя благородного, рыси и соболя.
·Общество

В регионе увеличили норму допустимой добычи кабана.
Региональное Минприроды установило норму допустимой добычи кабана на территории региона. Так, с 1 августа этого года по 28 февраля следующего года в регионе разрешено убить 281 кабана, из которых 167 животных возрастом до 1 года. 
В прошлом году норма была меньше – 234 особи, из которых 140 кабанов до 1 года.
Большую часть кабанов можно будет застрелить в лесах Седельниковского и Горьковского районов – 59 и 50 особей соответственно. Меньше всего кабанов разрешили убить в Тевризском районе – 9.
Напомним, что в регионе также увеличили лимиты добычи косули сибирской, лося, оленя благородного, рыси и соболя.