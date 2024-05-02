Омск-Информ
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·Общество

Помимо кормов приюту «Омские хвостики», которому решили помочь футболисты, требуются пеленки, миски, наполнители для туалетов, лекарства, поводки и многое другое.

ФК «Иртыш» организует акцию в поддержку приюта для бездомных животных «Омские хвостики». Мероприятие пройдет 4 мая в спорткомплексе «Красная звезда» на матче «речников» против брянского «Динамо».

Болельщики и все неравнодушные омичи с 11:00 до 13:45 могут принести в фойе возле главного входа в спорткомплекс подарки для питомцев приюта. В любом количестве принимаются:

  • корма для котят и кошечек (сухие и влажные)
  • корма для щенков и собачек (сухие и влажные)
  • одноразовые пеленки, простынки б/у, полотенца б/у и пр.
  • миски для кошечек и собачек, кастрюли, лотки
  • наполнитель для кошачьих лотков
  • любые дезсредства («Пемолюкс», «Доместос» и пр.)
  • любые лекарства
  • поводки, ошейники, игрушки
  • лежанки, одежда для собак

Ранее сообщалось о финансовых проблемах приюта «Омские хвостики», из-за чего некоммерческая организация могла закрыться, а ее питомцы оказаться на улице. Необходимую сумму неравнодушные горожане собрали буквально за день.

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·Общество

Помимо кормов приюту «Омские хвостики», которому решили помочь футболисты, требуются пеленки, миски, наполнители для туалетов, лекарства, поводки и многое другое.

ФК «Иртыш» организует акцию в поддержку приюта для бездомных животных «Омские хвостики». Мероприятие пройдет 4 мая в спорткомплексе «Красная звезда» на матче «речников» против брянского «Динамо».

Болельщики и все неравнодушные омичи с 11:00 до 13:45 могут принести в фойе возле главного входа в спорткомплекс подарки для питомцев приюта. В любом количестве принимаются:

  • корма для котят и кошечек (сухие и влажные)
  • корма для щенков и собачек (сухие и влажные)
  • одноразовые пеленки, простынки б/у, полотенца б/у и пр.
  • миски для кошечек и собачек, кастрюли, лотки
  • наполнитель для кошачьих лотков
  • любые дезсредства («Пемолюкс», «Доместос» и пр.)
  • любые лекарства
  • поводки, ошейники, игрушки
  • лежанки, одежда для собак

Ранее сообщалось о финансовых проблемах приюта «Омские хвостики», из-за чего некоммерческая организация могла закрыться, а ее питомцы оказаться на улице. Необходимую сумму неравнодушные горожане собрали буквально за день.

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