Помимо кормов приюту «Омские хвостики», которому решили помочь футболисты, требуются пеленки, миски, наполнители для туалетов, лекарства, поводки и многое другое.
ФК «Иртыш» организует акцию в поддержку приюта для бездомных животных «Омские хвостики». Мероприятие пройдет 4 мая в спорткомплексе «Красная звезда» на матче «речников» против брянского «Динамо».
Болельщики и все неравнодушные омичи с 11:00 до 13:45 могут принести в фойе возле главного входа в спорткомплекс подарки для питомцев приюта. В любом количестве принимаются:
- корма для котят и кошечек (сухие и влажные)
- корма для щенков и собачек (сухие и влажные)
- одноразовые пеленки, простынки б/у, полотенца б/у и пр.
- миски для кошечек и собачек, кастрюли, лотки
- наполнитель для кошачьих лотков
- любые дезсредства («Пемолюкс», «Доместос» и пр.)
- любые лекарства
- поводки, ошейники, игрушки
- лежанки, одежда для собак
Ранее сообщалось о финансовых проблемах приюта «Омские хвостики», из-за чего некоммерческая организация могла закрыться, а ее питомцы оказаться на улице. Необходимую сумму неравнодушные горожане собрали буквально за день.