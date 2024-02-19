Омск-Информ
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·Общество

Волонтерам пришлось заблокировать банковскую карту, на которую принимали пожертвования.
Мошенники пытались украсть деньги со счета приюта для бездомных животных «Омские хвостики». Волонтеры временно заблокировали банковскую карту, на которую принимали пожертвования.
Подробности в приюте не сообщают. Пожертвования пока что принимают на другую карточку.
Недавно приют едва не закрыли из-за нехватки средств на оплату аренды. Однако в конце-концов средства все-таки нашлись. При этом в следующем месяце придется снова просить о помощи.
·Общество

Волонтерам пришлось заблокировать банковскую карту, на которую принимали пожертвования.
Мошенники пытались украсть деньги со счета приюта для бездомных животных «Омские хвостики». Волонтеры временно заблокировали банковскую карту, на которую принимали пожертвования.
Подробности в приюте не сообщают. Пожертвования пока что принимают на другую карточку.
Недавно приют едва не закрыли из-за нехватки средств на оплату аренды. Однако в конце-концов средства все-таки нашлись. При этом в следующем месяце придется снова просить о помощи.