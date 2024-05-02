Омск-Информ
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·Общество

Он продлился два месяца. Все это время жителям нельзя было вывозить и ввозить животных.
В минувшую субботу губернатор подписал указ об отмене с 30 апреля карантина по бешенству в Знаменском районе. Документ появился на сайте облправительства сегодня.
Напомним, 1 марта в деревне Слободе Знаменского района поймали бешеную лису. Карантин вводили на территории этого населенного пункта.
Отметим, что в 2024 году в Омской области зарегистрировали уже 14 очагов бешенства. На прошлой неделе в деревне Лобково Таврического района и в Тевризе инфекцией заразились коты. Там ввели карантин.
·Общество

Он продлился два месяца. Все это время жителям нельзя было вывозить и ввозить животных.
В минувшую субботу губернатор подписал указ об отмене с 30 апреля карантина по бешенству в Знаменском районе. Документ появился на сайте облправительства сегодня.
Напомним, 1 марта в деревне Слободе Знаменского района поймали бешеную лису. Карантин вводили на территории этого населенного пункта.
Отметим, что в 2024 году в Омской области зарегистрировали уже 14 очагов бешенства. На прошлой неделе в деревне Лобково Таврического района и в Тевризе инфекцией заразились коты. Там ввели карантин.