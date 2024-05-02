Сегодня мэр города намерен объехать все округа города и проверить, как убирают Омск.

Сегодня мэр города намерен объехать все округа города и проверить, как убирают Омск.

За выходные из Омска вывезли более 100 тонн мешков с мусором. В основном уборка проводилась в Театральном сквере, на улицах 50 лет Профсоюзов, Нефтезаводской, Мамина-Сибиряка, Хабаровской, 22 Апреля, 7-й Северной и 2-й Кольцевой.

– Несмотря на то что основная часть мусора после субботника была оперативно вывезена, неравнодушные жители и ответственные предприниматели продолжают проводить в порядок свои территории и складируют мешки вдоль дорог и внутри микрорайонов, – рассказал мэр города Сергей Шелест.

Сегодня, 2 мая, градоначальник планирует объехать все округа города и посмотреть, как идет уборка территорий.

Отметим, что на днях губернатор Виталий Хоценко заявил, что необходимо нарастить темпы по уборке города.