Омск-Информ
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Три участка трассы в Омской области закроют для движения грузовиков.

Трассу Тюмень – Омск на территории Омской области второй день подряд будут перекрывать для движения грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

– В связи с чрезвычайной ситуацией в Тюменской области сегодня с 09.00 до 10.00 часов, с 12.00 до 13.00 часов, с 15.00 до 16.00 часов и с 18.00 до 19.00 будет закрыто движение грузового транспорта по федеральной автодороге Тюмень – Омск на 426, 491, 579 км, за исключением транспортных средств, задействованных в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе, – говорится в сообщении.

Напомним, что ситуация в Абатском районе Тюменской области из-за подъема реки Ишим остается сложной. Там продолжают укреплять насыпь.

·Авто

Три участка трассы в Омской области закроют для движения грузовиков.

Трассу Тюмень – Омск на территории Омской области второй день подряд будут перекрывать для движения грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

– В связи с чрезвычайной ситуацией в Тюменской области сегодня с 09.00 до 10.00 часов, с 12.00 до 13.00 часов, с 15.00 до 16.00 часов и с 18.00 до 19.00 будет закрыто движение грузового транспорта по федеральной автодороге Тюмень – Омск на 426, 491, 579 км, за исключением транспортных средств, задействованных в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе, – говорится в сообщении.

Напомним, что ситуация в Абатском районе Тюменской области из-за подъема реки Ишим остается сложной. Там продолжают укреплять насыпь.