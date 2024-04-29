Омск-Информ
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·Общество

Об этом заявил мэр города Сергей Шелест. Снести дом планируют в кратчайшие сроки.

В Омске трехэтажный аварийный дом, в котором вчера, 28 апреля, обрушился лестничный пролет, снесут полностью. Об этом заявил мэр города Сергей Шелест.

– Ответственным структурам администрации Омска поставил задачу в кратчайшие сроки полностью снести проблемное здание, – отметил Шелест.

Всю ночь на месте происшествия велись работы по разбору здания.

Напомним, инцидент произошел около 9 часов вечера. Дом был нежилым, так как считался аварийным. По факту произошедшего свою проверку уже организовала прокуратура.

·Общество

Об этом заявил мэр города Сергей Шелест. Снести дом планируют в кратчайшие сроки.

В Омске трехэтажный аварийный дом, в котором вчера, 28 апреля, обрушился лестничный пролет, снесут полностью. Об этом заявил мэр города Сергей Шелест.

– Ответственным структурам администрации Омска поставил задачу в кратчайшие сроки полностью снести проблемное здание, – отметил Шелест.

Всю ночь на месте происшествия велись работы по разбору здания.

Напомним, инцидент произошел около 9 часов вечера. Дом был нежилым, так как считался аварийным. По факту произошедшего свою проверку уже организовала прокуратура.