Доставленный на орбиту спутник «Гагаринец» будут использовать в рекламных целях. Он покажет на небе рекламу из космоса.

Доставленный на орбиту спутник «Гагаринец» будут использовать в рекламных целях. Он покажет на небе рекламу из космоса.

Изготовленная на омском ПО «Полет» ракета «Ангара-А5», успешно запущенная 11 апреля с космодрома Восточный, доставила на орбиту спутник «Гагаринец», который будет использоваться в рекламных целях. Рекламу из космоса покажут на небе.

– Планируется, что спутники в рекламных целях будут использоваться. Они на околоземной орбите смогут высвечивать на небе какое-либо сообщение, проецировать, – сообщил в эфире «12 канала» первый заместитель гендиректора ПО «Полет» Евгений Доровских.

На сегодняшний день произведено 4 пуска ракет «Ангара» тяжелого класса и 3 пуска ракет легкого класса. Пуск с Восточного был первым для омской ракеты.