Водохранилища, находящиеся выше по Иртышу, начали природоохранные сбросы. На участке от Татарки до Омска начал расти уровень воды.

Водохранилища, находящиеся выше по Иртышу, начали природоохранные сбросы. На участке от Татарки до Омска начал расти уровень воды.

Начальник отдела гидропрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталья Волковская рассказала о паводковой ситуации на территории Омской области. По словам специалиста, сейчас наблюдается рост уровня воды в Иртыше на участке от Татарки до Омска. Это вызвано природоохранными сбросами на водохранилищах, расположенных в Казахстане выше по течению Иртыша.

Ранее начальник ГУ МЧС по Омской области Владислав Колодинский заявлял, что третья волна паводка, вызванная сбросами на казахстанских водохранилищах, наступит примерно через две недели. Больших проблем она не принесет.

– За счет того, что в водохранилищах воды меньше, чем обычно, они скидывают меньший объем воды, чем предусмотрено графиком, поэтому особых бед не будет. В зоне риска поселок Затон, Усть-Ишим и дачи, которые люди непредусмотрительно строили в пойме Иртыша, – отметил Колодинский.

За Омском, на участке от Красноярки до Тары, сейчас наблюдается послеледоходное снижение уровня воды, она падает со скоростью 1–12 см в сутки. Ниже по течению Иртыша, на участке от Тевриза до Усть-Ишима, вода прибывает со скоростью 15–22 см за сутки. Увеличивается и количество воды в притоках Иртыша – реках Омь, Тара, Туй и Ишим. К середине мая ишимская вода, по прогнозам, дойдет до Омской области. Сейчас она топит федеральную трассу Тюмень – Омск в районе села Абатское Тюменской области.