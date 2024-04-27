За год в регионе полностью годными и годными с незначительными ограничениями к военной службе признали 15,4 тыс. человек.

За год в регионе полностью годными и годными с незначительными ограничениями к военной службе признали 15,4 тыс. человек.

В прошлом году в Омской области медицинскую комиссию прошли более 20 тысяч призывников. Из них полностью годными и годными с незначительными ограничениями к военной службе признали 15,4 тыс. человек. При этом годом ранее их количество было меньше – 8,4 тыс. человек. Такие данные приводит региональный Минздрав.

– При сравнении результатов медицинского освидетельствования с 2022 годом процент годности (А+Б) повысился на 3 %, – отметили в ведомстве.

Более 20 % выявленных у омичей болезней связаны с психическими отклонениями. По 17 % призывников страдают болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани, еще около 11 % – болезнями системы кровообращения.

За 2023 год от военной службы были освобождены более 4 тысяч человек.