Акция прошла в 50 регионах России. В экосубботнике приняли участие более 3 тысяч человек.

Акция прошла в 50 регионах России. В экосубботнике приняли участие более 3 тысяч человек.

27 апреля омские активисты партии «Новые люди» вместе с движением «Мы в ответе за них» провели Всероссийский зоосубботник. Участники акции привезли корм, выгуливали собак, убирали территорию приюта «Друг».

Всего в зоосубботнике приняли участие свыше 3 000 человек в 50 регионах России. Среди них депутаты и активисты партии «Новые люди», а также волонтеры, которые подали заявку в чат-бот партийного движения. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев помог приюту в питомнике для бездомных кошек и собак в Бирюлёво.

– Зоосубботник должен стать хорошей, доброй традицией. Приютам и питомникам для животных всегда не хватает рабочих рук, корма, прямых пожертвований. Поэтому нашу акцию мы сделаем ежегодной. Гуманное общество начинается с ответственного отношения к животным, и эти принципы мы хотим передать нашим детям, – заявил Нечаев.

Участникам акции достался большой фронт работ: уборка территории, ремонт и покраска вольеров, закупка кормов и ветеринарных препаратов. И, конечно, выгул и общение с животными, которым так необходимы внимание и любовь.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков и председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин присоединились к акции в петербургском приюте «Верный друг».

– Сегодня встретились с питерскими сторонниками в хорошем месте за правильным делом. Для «Новых людей» всегда было важно помогать приютам по всей стране, и теперь мы решили сделать эту работу системной. На это есть огромный запрос от сторонников партии и волонтеров, – заявил Владислав Даванков.

Приюты будут и дальше нуждаться в помощи активистов и волонтеров. Среди участников акции нашлись тысячи людей, готовых им помогать. Кроме того, «Новые люди» предложили сделать 4 октября Днем защиты животных. Именно в этот день в 1865 году был утвержден устав Российского общества покровительства животным, основанного дворянами при попечительстве Александра II. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ.