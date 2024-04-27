Об этом заявили в Рослесхозе. Есть еще несколько регионов, которые получили такой статус.

Об этом заявили в Рослесхозе. Есть еще несколько регионов, которые получили такой статус.

Омскую область признали ограниченно готовой к пожароопасному сезону. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Советников. Помимо Омской области, ограниченно готовыми признаны Республика Хакасия, Калининградская и Кировская области. А Хабаровский край, Курганская, Мурманская области, ЕАО, Республики Алтай и Марий Эл оказались и вовсе не готовы к сезону пожаров.

– Крайний срок, когда субъектам нужно исправить ситуацию, – 15 мая. Регионам нужно максимально ускориться и привести в режим повышенной готовности все свои лесопожарные силы и средства, чтобы не повторять ошибок прошлых лет и достойно пройти весь сезон, – отметил Советников.

Ранее в Главном управлении лесного хозяйства региона заявляли, что Омская область недостаточно готова к пожароопасному сезону из-за того, что один из штатов ведомства не был укомплектован. Тогда в управлении заверили, что полностью его укомплектуют еще до начала сезона пожаров. Напомним, противопожарный режим в регионе начал действовать с 15 апреля.