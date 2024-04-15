Это значит, что за пожарной обстановкой в регионе начинается постоянный мониториг. Введен и запрет на посещение лесов.

Это значит, что за пожарной обстановкой в регионе начинается постоянный мониториг. Введен и запрет на посещение лесов.

С сегодняшнего дня, 15 апреля, в Омской области начался пожароопасный сезон. Это значит, что все силы и средства пожаротушения лесхозов привели в состояние готовности. Начинается постоянный мониторинг пожарной опасности в лесах. Как рассказали в пресс-службе Главного управления лесного хозяйства Омской области, в этом году будут патрулировать на 200 тыс. км.

До 15 июня противопожарный режим ввели в 21 районе области – Азовском, Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Омском, Павлоградском, Полтавском, Русско-Полянском, Саргатском, Таврическом, Черлакском и Шербакульском, а также в Омске. В остальных районах особый противопожарный режим установят с 20 апреля по 20 июня.

Кроме того, с сегодняшнего дня ограничено и посещение лесов. Ограничение на территории южных и центральных районов будет действовать с 15 апреля по 5 мая, в северных – с 20 апреля по 10 мая. Оно может быть продлено.