Оказалось, что один из штатов пожарной службы еще не до конца укомплектован. Это будет сделано в ближайшее время.

Оказалось, что один из штатов пожарной службы еще не до конца укомплектован. Это будет сделано в ближайшее время.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области подтвердили информацию о том, что регион недостаточно готов к пожароопасному сезону. Ранее об этом заявили в МЧС России и Рослесхозе.

– По результатам внеплановой документарной и выездной проверки, которую департамент лесного хозяйства по СФО провел в марте, главное управление лесного хозяйства действительно признано ограниченно готовым к пожароопасному сезону 2024 года в связи с неисполнением одного критерия – укомплектованность штата парашютно-десантной пожарной службы авиаотделения, – рассказали в ведомстве.

Омская область будет готова к пожароопасному сезону только тогда, когда штат укомплектуется полностью. Как заверили в ГУЛХ, произойдет это еще до начала пожарного сезона. В ближайшее время трудоустроенным десантникам-пожарным предстоит пройти обучение.