Так считают в МЧС и Рослесхозе. В список проблемных попали еще несколько регионов.

Так считают в МЧС и Рослесхозе. В список проблемных попали еще несколько регионов.

В МЧС России и Рослесхозе назвали список регионов, которые недостаточно подготовлены к пожароопасному сезону.

Как сообщает ТАСС, это Удмуртия, Курганская, Калининградская, Омская области, Еврейская автономная область и Республика Алтай.

Кроме того, отдельного внимания требует подготовка к пожароопасному сезону в тех регионах, которые традиционно подвержены горению. Это Красноярский край, Якутия, Свердловская и Тюменская области.

Ранее сообщалось, что в мае на части территорий Омской области прогнозируются высокие риски лесных пожаров.