Одной из причин стало расширение полетных программ у авиакомпаний. Также сказалось расширение предложений на рынке услуг.

Одной из причин стало расширение полетных программ у авиакомпаний. Также сказалось расширение предложений на рынке услуг.

В Омской области начала замедляться инфляция. По итогам марта ее показатели составили до 7,7 %. Об этом рассказали в Омском отделении Банка России. Главной причиной этому стало расширение предложения среди услуг и продуктов питания. Например, огурцы в марте дорожали медленнее, чем месяцем ранее.

– В сегменте услуг отмечу расширение полетных программ у авиакомпаний. Выросло количество перелетов не только в столицу, но и в другие регионы России. Соответственно, предложение расширилось, что привело к замедлению годового роста цен на авиабилеты в марте, – отметил управляющий отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Также, по словам Антипова, инфляция в регионе в марте была ниже, чем по Сибири и в целом по России.