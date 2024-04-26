Омск-Информ
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·Общество

Татьяна Смолина возглавляет Нижнеомский суд с 2012 года.
Председатель Нижнеомского районного суда Татьяна Смолина подала в отставку. Ее заявление будет рассмотрено на заседании Квалификационной коллегии судей Омской области, которое пройдет сегодня, 26 апреля.
В случае удовлетворения заявления Смолина покинет должность с 31 мая текущего года. Она возглавляет Нижнеомский суд с 2012 года.
Напомним, также на коллегии рассмотрят кандидатуры председателей Первомайского и Советского судов.
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·Общество

Татьяна Смолина возглавляет Нижнеомский суд с 2012 года.
Председатель Нижнеомского районного суда Татьяна Смолина подала в отставку. Ее заявление будет рассмотрено на заседании Квалификационной коллегии судей Омской области, которое пройдет сегодня, 26 апреля.
В случае удовлетворения заявления Смолина покинет должность с 31 мая текущего года. Она возглавляет Нижнеомский суд с 2012 года.
Напомним, также на коллегии рассмотрят кандидатуры председателей Первомайского и Советского судов.
1123