Омск-Информ
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·Общество

Кандидатуры претендентов рассмотрит Квалификационная коллегия судей.
Стали известны претенденты на должности председателей Первомайского и Советского судов. Кандидатуры завтра, 26 апреля, рассмотрит Квалификационная коллегия судей.
Так, на должность председателя Первомайского суда претендует Иван Соснин, а Советского суда – Владимир Константинов.
Отметим, что Соснин начал трудовой путь в Ленинском районном суде, с 2016 года он является председателем инстанции. Константинов с 2017 года работает председателем Омского районного суда.
На прошлой неделе президент Владимир Путин назначил Ирину Носик председателем Куйбышевского районного суда, а Евгения Поликарпова утвердил председателем Арбитражного суда Омской области.
·Общество

Кандидатуры претендентов рассмотрит Квалификационная коллегия судей.
Стали известны претенденты на должности председателей Первомайского и Советского судов. Кандидатуры завтра, 26 апреля, рассмотрит Квалификационная коллегия судей.
Так, на должность председателя Первомайского суда претендует Иван Соснин, а Советского суда – Владимир Константинов.
Отметим, что Соснин начал трудовой путь в Ленинском районном суде, с 2016 года он является председателем инстанции. Константинов с 2017 года работает председателем Омского районного суда.
На прошлой неделе президент Владимир Путин назначил Ирину Носик председателем Куйбышевского районного суда, а Евгения Поликарпова утвердил председателем Арбитражного суда Омской области.