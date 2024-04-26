Омичи будут брать подработку, чтобы накопить денег и расплатиться с кредитами.

Омичи будут брать подработку, чтобы накопить денег и расплатиться с кредитами.

25 % жителей Омской области собираются брать подработку на предстоящих майских праздниках, выяснил портал «Зарплата.ру». 14 % жителей региона хотят взять сверхурочные на своей постоянной работе, еще 16 % будут подрабатывать курьерами. Также в список профессий для подработки у омичей вошли разнорабочий, комплектовщик товаров, продавец, няня, промоутер и догситтер/котоняня.

Около 40 % из тех, кто собирается работать на праздниках, хотят накопить денег. Почти 30 % заявили, что им приходится брать подработку из-за низкой зарплаты, 25 % хотят быстрее закрыть кредиты и отдать долги. Примерно 20 % будут подрабатывать, чтобы накопить финансовую подстраховку.

Почти половина из опрошенных рассчитывают получить на майских праздниках от 5 до 10 тыс. рублей.