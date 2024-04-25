Мужчина прошел профессиональное переобучение при содействии службы занятости.

Мужчина прошел профессиональное переобучение при содействии службы занятости.

В Павлоградском районе участник специальной военной операции Олег Мальцев успешно прошел профессиональное переобучение при поддержке службы занятости. Благодаря сотрудникам Центра занятости населения, ему удалось получить новую рабочую специальность и найти работу.

Мужчина решил выбрать для себя специальность «сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» и прошел обучение в очном формате с 20 февраля по 3 апреля. После успешного освоения новой профессии, ему было предложено трудоустройство в организации АО «Нива», где он проходил производственную практику. С 22 апреля он приступил к своим обязанностям на предприятии.

– Хочу выразить благодарность карьерному консультанту за помощь в поиске подходящего места работы. Практически сразу после начала обучения мне удалось устроиться на подходящее моим запросам место работы. Я рад, что теперь работаю в стабильной компании и у меня есть возможность обеспечивать достойное будущее себе и своей семье, – рассказал Мальцев.

В Омской области с 2012 года действует дополнительная мера поддержки, направленная на содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан. Это позволяет организациям получать частичную компенсацию затрат на выплату заработной платы новым сотрудникам. Это нововведение распространяется на участников специальной военной операции и членов их семей.

Более того, у бойцов, вернувшихся со специальной военной операции, существует возможность бесплатного переобучения или получения дополнительного профессионального образования в наиболее востребованных сферах. Также омские наниматели получают выплаты за трудоустройство членов семей бойцов СВО.

В 2023 году эта мера государственной поддержки помогла найти работу почти 60 жителям региона, а их работодатели получили более 2,4 млн рублей. С начала текущего года в рамках этого мероприятия трудоустроено уже 10 человек.