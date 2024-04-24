Из-за очередной вырубки деревьев в парке имени 30-летия ВЛКСМ проведут проверку. После нее сделают выводы, в том числе и кадровые.

Из-за очередной вырубки деревьев в парке имени 30-летия ВЛКСМ проведут проверку. После нее сделают выводы, в том числе и кадровые.

В Омске группа профильных специалистов проверит руководство парка имени 30-летия ВЛКСМ. Связано это со сносом деревьев, который внезапно начали на выходных. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест. По словам градоначальника, по результатам комиссии будут сделаны кадровые выводы.

– Группа профильных специалистов проверит деятельность руководства парка, целесообразность сноса деревьев, объемы возмещающего озеленения, фактическое использование участков, с которых убраны деревья. По результатам работы комиссии будут сделаны выводы, в том числе кадровые, – отметил Шелест.

Напомним, вчера, 23 апреля, мэр решил выяснить, почему в парке снова начали вырубать деревья. Однако на все вопросы получить ответы ему не удалось.