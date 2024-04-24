Омск-Информ
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·Общество

Работы должны завершиться до 25 мая.
В Омске от клещей начали обрабатывать территории скверов, бульваров и парков. В общей сложности весной и осенью этого года в городе обработают 3,5 млн кв. м на 106 объектах.
Работы будет выполнять подрядчик ООО «САНЭПИДСЕРВИС». Стоимость контракта составила почти 700 тыс. рублей. Работы должны завершиться до 25 мая.
Акарицидная обработка уже началась в парке 30-летия Победы, скоро она будет проведена в Пушкинском сквере и скверах имени Карбышева и Панфилова.
Напомним, перед родительским днем, который в этом году выпал на 14 мая, в Омске от клещей обработают городские кладбища. По данным Роспотребнадзора на 18 апреля, в этом году клещи покусали уже 47 жителей Омской области. 
·Общество

Работы должны завершиться до 25 мая.
В Омске от клещей начали обрабатывать территории скверов, бульваров и парков. В общей сложности весной и осенью этого года в городе обработают 3,5 млн кв. м на 106 объектах.
Работы будет выполнять подрядчик ООО «САНЭПИДСЕРВИС». Стоимость контракта составила почти 700 тыс. рублей. Работы должны завершиться до 25 мая.
Акарицидная обработка уже началась в парке 30-летия Победы, скоро она будет проведена в Пушкинском сквере и скверах имени Карбышева и Панфилова.
Напомним, перед родительским днем, который в этом году выпал на 14 мая, в Омске от клещей обработают городские кладбища. По данным Роспотребнадзора на 18 апреля, в этом году клещи покусали уже 47 жителей Омской области. 