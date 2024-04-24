Работы должны завершиться до 25 мая.

Работы должны завершиться до 25 мая.

В Омске от клещей начали обрабатывать территории скверов, бульваров и парков. В общей сложности весной и осенью этого года в городе обработают 3,5 млн кв. м на 106 объектах.

Работы будет выполнять подрядчик ООО «САНЭПИДСЕРВИС». Стоимость контракта составила почти 700 тыс. рублей. Работы должны завершиться до 25 мая.

Акарицидная обработка уже началась в парке 30-летия Победы, скоро она будет проведена в Пушкинском сквере и скверах имени Карбышева и Панфилова.