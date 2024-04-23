В больницы региона этой весной уже обратились 47 человек.

В больницы региона этой весной уже обратились 47 человек.

По данным Роспотребнадзора на 18 апреля, в этом году клещи покусали уже 47 жителей Омской области. Пострадали 26 детей.

– Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано. Обеспечена готовность лабораторий для исследования клещей, снятых с людей и из объектов окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека, – сообщили в ведомстве.

Отметим, что, по данным на 16 апреля, клещи укусили 41 человека. То есть за два дня клещи присосались еще к 6 омичам.

В регионе планируется провести акарицидные обработки на площади более 3 тыс. га. Прививки против клещевого энцефалита поставили более 12 тыс. человек.