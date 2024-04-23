Обработка омских кладбищ будет идти в четыре этапа. Первый начнется уже в третьей декаде апреля.

Обработка омских кладбищ будет идти в четыре этапа. Первый начнется уже в третьей декаде апреля.

В Омске перед родительским днем, который в этом году выпал на 14 мая, обработают городские кладбища. Но их будут обрабатывать и после родительского дня. Всего работы в этом году будут идти в четыре этапа. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.

Первый этап планируется в третьей декаде апреля, 2-й этап начнется с 15 июня, а закончится 21 июня, 3-й этап – с 1 по 10 августа и 4-й этап – с 6 по 12 сентября.

Отметим, по данным регионального Роспотребнадзора, на 18 апреля от укусов клещей уже пострадали 47 жителей региона.