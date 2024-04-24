Пока новый законопроект не приняли, но планируется, что льгота будет действовать до 2030 года.

Пока новый законопроект не приняли, но планируется, что льгота будет действовать до 2030 года.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила продление выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Как сообщает пресс-служба Минфина, по 450 тыс. рублей будут выплачивать до 2030 года. На эти цели с 2024 по 2030 год дополнительно потребуется 647,59 млрд рублей.

Напомним, сейчас семьи могут получить выплату, если третий и последующий ребенок появился после 1 января 2019 года, а ипотечный договор заключен до 1 июля 2024 года. Согласно новому законопроекту, льгота будет доступна, если ребенок родится до 31 декабря 2030 года, а за ее получением можно будет обратиться до 1 июля 2031 года.

Отметим, что за все время эту выплату получили уже 664,5 тыс. россиян.