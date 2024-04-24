Пока новый законопроект не приняли, но планируется, что льгота будет действовать до 2030 года.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила продление выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Как сообщает пресс-служба Минфина, по 450 тыс. рублей будут выплачивать до 2030 года. На эти цели с 2024 по 2030 год дополнительно потребуется 647,59 млрд рублей.
Напомним, сейчас семьи могут получить выплату, если третий и последующий ребенок появился после 1 января 2019 года, а ипотечный договор заключен до 1 июля 2024 года. Согласно новому законопроекту, льгота будет доступна, если ребенок родится до 31 декабря 2030 года, а за ее получением можно будет обратиться до 1 июля 2031 года.
Отметим, что за все время эту выплату получили уже 664,5 тыс. россиян.