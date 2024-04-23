На милых и пушистых обитателей городских парков приходится до 70 % травм, полученных омичами при контакте с дикими животными.

На милых и пушистых обитателей городских парков приходится до 70 % травм, полученных омичами при контакте с дикими животными.

С начала текущего года около 100 жителей Омска пострадали от укусов белок, обитающих в городских парках. Омичи нередко кормят их с рук, что может привести к серьезным проблемам.

– За три месяца этого года с травмами, полученными от животных, обратились в лечебные учреждения уже 983 человека по области, по городу – около 400 человек, из них из-за белок – порядка сотни, – сообщил начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Омской области Юрий Пневский, слова которого приводит «Вечерний Омск».

Как отметил специалист, за последние 10–15 лет на укусы белок приходится до 70 % травм, полученных омичами при контакте с дикими животными. Если белка заражена бешенством, укушенному ею человеку придется ставить курс из антирабических прививок. Во избежание этого кормить белок с рук не нужно, угощение для пушистых обитателей городских парков лучше класть в специальные кормушки.