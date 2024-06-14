Габаритный хоккеист поделился трогательным видео, как в одном из скверов к нему подбежала белка, которая, видимо, рассчитывала на еду.

Габаритный хоккеист поделился трогательным видео, как в одном из скверов к нему подбежала белка, которая, видимо, рассчитывала на еду.

Нападающий «Авангарда» Марк Верба, недавно создавший свой телеграм-канал, в котором сообщает, как готовится к сезону, поделился трогательным видео, снятым в одном из скверов.

Хоккеисту, вес которого около 100 килограммов, удалось снять белочку, которая без всякого страха, а скорее, даже с любопытством подбежала к нему. Но, посмотрев, что в руках хоккеиста нет ничего съедобного, зверек предпочел убежать.

– Почти поймал белку, – сделал подпись под видео Верба.

Добавим, что за полмесяца новый телеграм-канал, который хоккеист «Авангарда» старательно ведет, набрал более 2,6 тыс. подписчиков.