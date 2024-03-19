Омск-Информ
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·Общество

Танцы пушистого зверька показали сотрудники зоопарка. Видео опубликовали в социальных сетях.

Работники Большереченского зоопарка поделились в социальных сетях забавным видео, где белка бегает по вольеру, размахивая своим пушистым хвостом. Такие забавы зверька сотрудники назвали беличьими танцами.

– Потихоньку начинает складываться традиция беличьих танцев. Интереснейшей частью белки является ее хвост. Это и украшение, и балансир, и страховка при передвижении, и дополнительный обогрев. Самка без красивого хвоста может даже не рассчитывать на благосклонность самца, – рассказали в зоопарке.

В комментариях под постом омичи прозвали белочку батарейкой.

1302
·Общество

Танцы пушистого зверька показали сотрудники зоопарка. Видео опубликовали в социальных сетях.

Работники Большереченского зоопарка поделились в социальных сетях забавным видео, где белка бегает по вольеру, размахивая своим пушистым хвостом. Такие забавы зверька сотрудники назвали беличьими танцами.

– Потихоньку начинает складываться традиция беличьих танцев. Интереснейшей частью белки является ее хвост. Это и украшение, и балансир, и страховка при передвижении, и дополнительный обогрев. Самка без красивого хвоста может даже не рассчитывать на благосклонность самца, – рассказали в зоопарке.

В комментариях под постом омичи прозвали белочку батарейкой.

1302