Первыми в городе начнут высаживать бархатцы.

Первыми в городе начнут высаживать бархатцы.

К 9 мая в Омске высадят 47 тысяч цветов. Большую часть из них будут составлять бархатцы, поскольку они самые неприхотливые и морозоустойчивые цветы. Растения будут высаживать в клумбах, которые находятся рядом с памятниками Героям ВОВ.

– В этом году будем закладывать фонд многолетних цветов. Агрономы Управления дорожного хозяйства и благоустройства начнут выращивать астильбы, колокольчики, монарды, овсяницы. Эти цветы смогут украшать городские клумбы в течение пяти лет, – заявил мэр Омска Сергей Шелест.

После майских праздников в Омске начнут высаживать другие виды цветов. Всего до лета в городе должно появиться около 250 тысяч цветов. Среди них – петунии, колеусы, сальвии, вербена, львиный зев, георгины, целозии метельчатые и гребенчатые, клеома, астры и пиретрум белый.

Агрономы считают, что комбинация различных видов цветов в одной клумбе поможет поддерживать привлекательность цветников до поздней осени.