«ЭКОфестиваль» состоялся в день общегородского субботника.

«ЭКОфестиваль» состоялся в день общегородского субботника.

В минувшую субботу, 20 апреля, в Советском парке прошел «ЭКОфестиваль» партии «Новые люди». Омские волонтеры и активисты убрали мусор, а потом высадили на территории парка новые деревья и кустарники.

– В Омске проходил общегородской субботник. Мы, как партия, занимающаяся проблемами экологии и озеленения, не могли пройти мимо такого события. Так мы делаем наш город лучше, зеленее и чище. Кроме того, это еще раз показывает важность бережного отношения к природе, – рассказал председатель регионального отделения «Новых людей», коммерческий директор «Омск Сайдинг Инвест» Владимир Боровский.

В мероприятии приняли участие около 50 омичей. Они собрали 42 мешка мусора и высадили 55 саженцев. В честь этого события на новой аллее в парке появилась памятная табличка.

«Новые люди» уже два года реализуют проект «ЭКОточка», чтобы повысить культуру обращения с отходами. Команда проекта собирает вторсырье у омичей для переработки: желающие могут оставить заявки и за мусором приедут по указанном адресу. Летом прошлого года партийную инициативу поддержал губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он поручил министерствам и ведомствам сдать использованную макулатуру проекту. Так зародилась акция «Бумага на дерево», в рамках которой команда «ЭКОточки» забирает использованную бумагу из органов власти и бюджетных учреждений, а на вырученные средства покупает саженцы деревьев для дальнейшей высадки. Первое такое событие состоялось в октябре. Тогда «Новые люди» вместе с сотрудниками парка «Вокруг света» высадили десять яблонь на «Зеленом острове».