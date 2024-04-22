Сегодня наблюдается колоссальный зарплатный разрыв между Москвой, крупными городами-миллионниками и другими регионами.

Сегодня наблюдается колоссальный зарплатный разрыв между Москвой, крупными городами-миллионниками и другими регионами.

В 2024 году справедливой и минимальной средней зарплатой по стране будет сумма от 150 до 200 тыс. рублей, заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, сообщает «Газета.ру». При этом эксперт отметил, что уже десять лет динамика заработных плат в России значительно отстает от покупательной способности рубля.

На сегодняшний день рынок труда и реальные доходы граждан фактически откатились в начало нулевых годов. Ситуация усугубляет колоссальный зарплатный разрыв между Москвой, крупными городами-миллионниками и другими регионами. За одну и ту же работу в разных субъектах Федерации могут платить в несколько раз больше или меньше. Особенно это заметно в бюджетном секторе – специалисты из дотационных регионов, как Омская область, переезжают работать туда, где с бюджетом проблем нет: в Тюменскую область, Москву, Подмосковье и другие «богатые» субъекты.